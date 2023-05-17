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Новак сообщил, что Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях

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Павел Бедняков/РИА Новости

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал журналистам, что Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в китайских юанях. При этом сейчас расчеты между странами в национальных валютах – рублях и риалах – занимают долю более 80%.

«Мы обсуждали сегодня эти вопросы очень подробно, был Минфин и Центральный банк с нашей стороны, и со стороны иранских коллег... Рассматриваем…валюту других стран, в том числе юани, это тоже одно из направлений... Наши банки работают в этом направлении», — отметил Новак (цитата по РИА Новости).

По словам Новака, более 80% расчетов между странами идет в национальных валютах, а доля евро и доллара и других валют в расчетах занимает менее 20%.

5 мая газета China daily сообщала, что по итогам марта текущего года доля юаня в трансграничных платежах Китая увеличилась до 48%. По этому показателю валюта КНР опередила американскую, на чью долю пришлось только 47%. В дальнейшем тенденция по увеличению роли юаня в китайских расчетах может продолжиться, говорилось в публикации.

20 апреля, партнер Capital Lab Евгений Шатов назвал «Известиям» причины, по которым мировые страны заинтересованы в отказе от доллара. По его словам, среди них в том числе блокировка российских золотовалютных резервов, растущий долг США, увеличение популярности юаня.

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