Путин заявил, что Россия будет развивать Северный морской путь вместе с партнерами

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ есть планы развития Северного морского пути вместе с государствами-партнерами. Об этом глава государства сказал на совещании с членами правительства, передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Северный морской путь открывается, происходит изменение климата.

Путин заверил, что иностранные партеры, которые хотят развивать отношения с Российской Федерацией, проявляют интерес и к СМП, к работе в этой области.

Президент также назвал развитие севморпути одним из стратегических приоритетов России и подчеркнул, что на нем нельзя экономить.

В начале мая сообщалось, что глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути до 2023 года новыми мероприятиями.

План развития Северного морского пути до 2035 года был утвержден в августе прошлого года. Всего план насчитывает более 150 мероприятий, общий объем их финансирования составляет почти 1,8 трлн рублей.