Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Материнский капитал разрешат тратить на покупку жилья в рамках исламского банкинга

close
100%
«Газета.Ru»

Материнский капитал разрешат тратить на покупку жилья в рамках исламского банкинга. Об этом газете «Известия» рассказал замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил РИА Новости, что соответствующие поправки в действующее законодательство уже подготовлены и согласованы.

По словам Филимонова, для покупки жилья по религиозным нормам шариата нужно будет обратиться в банк. Собеседник газеты уточнил, что заинтересованность в эксперименте по внедрению исламского банкинга уже высказали многие банки, в том числе работающие в Татарстане.

По словам Аксакова, такие поправки уже согласованы.

«Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья», — сказал Аксаков РИА Новости.
По словам депутата, принять закон во всех чтениях планируют в июне. По ожиданиям парламентария, новые правила начнут действовать с 1 июля.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах РоссииДагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане — был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках. 24 апреля ЦБ сообщил, что 14 компаний из данных регионов планируют принять участие в эксперименте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях