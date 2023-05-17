Материнский капитал разрешат тратить на покупку жилья в рамках исламского банкинга. Об этом газете «Известия» рассказал замдиректора юридического департамента ЦБ Максим Филимонов. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил РИА Новости, что соответствующие поправки в действующее законодательство уже подготовлены и согласованы.

По словам Филимонова, для покупки жилья по религиозным нормам шариата нужно будет обратиться в банк. Собеседник газеты уточнил, что заинтересованность в эксперименте по внедрению исламского банкинга уже высказали многие банки, в том числе работающие в Татарстане.

По словам Аксакова, такие поправки уже согласованы.

«Принципиально вопрос согласован, мы уже договорились со всеми согласующими институтами о том, что материнский капитал будет использоваться в том числе в исламских инструментах для покупки жилья», — сказал Аксаков РИА Новости.

По словам депутата, принять закон во всех чтениях планируют в июне. По ожиданиям парламентария, новые правила начнут действовать с 1 июля.

Законопроект о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в четырех регионах России – Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане — был принят Госдумой в первом чтении в декабре 2022 года. Законопроект предусматривает проведение эксперимента по осуществлению партнерского финансирования в исламских республиках. 24 апреля ЦБ сообщил, что 14 компаний из данных регионов планируют принять участие в эксперименте.