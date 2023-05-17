«Финам» предоставит россиянам доступ к акциям Южной Кореи, Бразилии и Мексики

Брокер и инвестиционная группа «Финам» до конца 2023 года может предоставить клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение президента компании Владислава Кочеткова.

«Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея», — сказал Кочетков в кулуарах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок-2023».

По его словам, наиболее быстро удастся обеспечить доступ к рынку Бразилии, поскольку операции с реалом уже налажены. Сложнее дело обстоит с Мексикой — с этой страной у российской стороны в меньшей степени налажены внешнеэкономические связи.

Ка отметил глава инвестиционной группы, выход на новые рынки через брокера окажется доступен только для квалифицированных инвесторов.

Во второй половине марта аналитики «Финама» представили данные, согласно которым самой востребованной валютой для хранения сбережений в наличной форме на российском внутреннем рынке по-прежнему остается рубль.