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Комитет Конгресса США рассмотрит проект закона о запрете на импорт урана из России

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Юлия Чернова/пресс-служба химического факультета МГУ

Группа конгрессменов США, представляющих подкомитет комитета по энергетике и торговле Палаты представителей, одобрила законопроект о запрете на импорт в страну урана из России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

В поддержку инициативы высказались 18 членов подкомитета, против — 12. Комитет теперь проголосует за него в полном составе. В случае одобрения, закон рассмотрит Палата, а затем и Конгресс.

Согласно документы, рассматривается запрет на наложение в течение 90 дней запрета на ввоз в США низкообогащенного урана из РФ. При этом есть исключения: предприятия, чьи реакторы окажутся под угрозой закрытия в том случае, если поставки топлива из РФ будут прекращены. Для них есть возможность продолжать ограниченный импорт российского урана до 2028 года.

В Сенат США был также внесен отдельный законопроект о запрете импорта российского урана. Законодатели хотят, чтобы американские энергетические компании не завесили от поставляемого из РФ ядерного топлива.

Ранее министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше заявил, что Франция не будет отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана из ядерного топлива, так как это будет выгоднее для России.

Глава американского Минэнерго Дженнифер Грэнхолм во время слушаний в комитете сената конгресса по делам вооруженных сил заявила, что надеется на помощь конгресса в стратегии по обеспечению независимых от России поставок урана.

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