В ООН дали прогноз по экономической ситуации на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) опубликовала доклад «Мировая экономическая ситуация и ее перспективы», в котором говорится, что экономика Украины из-за конфликта сократилась на 29,1% в 2022 году, и в 2023 году, вероятно, ее ждет стагнация.

Согласно тексту документа, украинская экономика потеряла значительную часть своих промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры. Отмечается, что, несмотря на внешнюю финансовую помощь, включая кредит МВФ и бюджетную поддержку со стороны Евросоюза и США, в 2023 году в экономике страны , вероятно, произойдет стагнация.

При этом долгосрочные перспективы для Украины будут зависеть от продолжительности и интенсивности конфликта, а также от ее способности финансировать реконструкцию, расходы на которую составят $411 млрд по состоянию на данный момент.

Ранее газета «Московский комсомолец» со ссылкой на инфляционный отчет украинского Национального банка (Нацбанка) писала, что прекращение действия зерновой сделки, благодаря которой украинская агропродукция поступает на зарубежные рынки, включая европейский, грозит Украине ежемесячной потерей $290 млн.

До этого глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что крупнейшие мировые энергетические компании должны поделиться с Киевом своими сверхприбылями, полученными в связи с конфликтом.