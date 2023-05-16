Грузинская Georgian Airways открыла продажу билетов на прямые рейсы в Москву

Национальный перевозчик Грузии Georgian Airways открыл продажу билетов в Москву с 20 мая. Билеты стали доступны на сайте авиакомпании.

Согласно информации на сайте Georgian Airways, стоимость билетов — от $345. Кроме того, авиакомпания прекратила транзитные рейсы через Ереван авиакомпании Air Dilijans.

Ранее сообщалось, что авиавласти Грузии выдали разрешение российскому «Азимуту» летать в страну с 17 мая.

Сообщалось также, что Georgian Airways намерена начать летать в Москву с субботы, 20 мая, семь раз в неделю.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявлял, что в ЕС сожалеют о решении Грузии возобновить авиасообщение с РФ.