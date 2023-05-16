Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: индекс BIST Banks обвалился на 8% после первого тура выборов президента Турции

close
100%
Olivier Matthys/AP

На следующий день после выборов президента Турции и на фоне новостей о готовящемся втором туре индекс местных банков BIST Banks упал на 8%, курс лиры к доллару заметно ослаб. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Investing.com.

Через день после выборов президента Турции индекс местных банков BIST Banks снизился на 8%. Причем всего за два дня акции потеряли порядка 20% стоимости. Кроме того, контролируемый властями курс лиры опустился до уровня 19,71 по отношению к доллару, который приблизился к рекордному минимуму в 19,8, который был зафиксирован в марте.

По словам управляющего директора по макростратегии развивающихся рынков в TS Lombard Джона Харрисона, рынок в Турции начала проседать, так как инвесторы ожидают, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган будет и дальше руководить страной, придерживаясь текущей экономической стратегии.

10 мая газета Dünya, ссылаясь на мнение экспертов и участников рынка писала, что арендодатели в Турции начали отказываться сдавать свое жилье, так как ожидают возможного роста цен после выборов.

До этого пресс-служба статистического института страны (Turkstat) сообщила, что годовая инфляция в Турции по итогам апреля 2023 года опустилась с 50,5% до 43,68%.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях