Минфин США внес в санкционный список киберпреступников россиянина Матвеева

Гражданина России внесли в санкционный список США, участников которого связывают с преступлениями в киберпространстве. Об этом сообщил Минфин США, передает ТАСС.

В уведомлении министерства говорится, что рестрикции вводятся в отношении проживающего в Калининграде Матвеева Михаила Павловича, который также известен как Uhodiransomwar или Wazawaka.

В феврале сообщалось, что жюри присяжных федерального суда в Бостоне (штат Массачусетс) вынесло обвинительный вердикт россиянину Владиславу Клюшину по делу о киберпреступлениях. Гражданина РФ признали виновным в преступном сговоре, мошенничестве с применением электронных средств и мошенничестве с ценными бумагами. Как сообщал российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Клюшин, ожидающий в тюрьме определения меры наказания, отказался от сделки со следствием.