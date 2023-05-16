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Польская партия потребовала проверить ввоз в страну украинского зерна

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Efrem Lukatsky/AP

Высшая контрольная палата Польши проверит ввоз в страну зерна с Украины, сообщил первый зампредседателя партии «Польша 2050» Михал Кобоско, передает GazetaPrawna.

«Высшей контрольной палатой по предложению «Польши 2050» будет проведена проверка государственного надзора за ввозом зерна с Украины и продовольственной безопасностью», — заявил Кобоско.

Проведение проверки инициировала партия «Польша 2050», которая обратилась с соответствующим заявлением в Высшую контрольную палату.

Кобоско подчеркнул, что прошел уже месяц с тех пор, как общественность узнала о проблеме, связанной с импортом украинского зерна, и до сих пор в этом вопросе не произошло никаких подвижек для польских фермеров. По его словам, власти скрывают виновных в одном из самых важных для польской стороны вопросов.

Партия заявила, что «ожидает решительных действий» от контрольной палаты.

Ранее польское издание Rzeczpospolita сообщило о расследовании мошенничества, связанного со ввозом зерна с Украины. По информации прокуратуры Жешува, в страну с Украины импортировали несколько тысяч тонн зерна, которое было затем продано «с сокрытием его происхождения и назначения». Отмечалось, что украинское зерно практически не проходило пограничного контроля и продавалось как фуражное (предназначенное для корма скоту. — Прим. ред.) зерно вскоре после ввоза в страну.

В мае ЕС ввел временный запрет на поставки украинского зерна в пять стран Европы до 5 июня.

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