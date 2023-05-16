Вице-президент ЕК Шефчович: первый тендер по совместным закупкам газа в ЕС прошел успешно

Первый тендер по совместным закупкам газа на уровне Евросоюза (ЕС) завершился успешно. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает «Прайм».

«Я рад сообщить о позитивной реакции рынка, надежные международные поставщики положительно отреагировали на наш совместный запрос в размере 11,6 миллиарда кубометров, они предложили объем более 13,4 миллиарда кубометров для заполнения наших газовых хранилищ к предстоящей зиме», — отметил Шевчович.

По его словам, предложения покрыли все потребности заявок на поставку топлива в Болгарию и Украину и также 80% на поставки в Молдавию. При этом оператор смог собрать самые лучшие предложения на поставки в объеме 10,9 млрд кубометров.

Он добавил, что в ближайшее время участники тендера получат сообщения о наиболее выгодных предложениях для переговоров по заключению соглашений на поставки. При этом данный процесс уже идет без участия Еврокомиссии и платформы.

10 мая Шевчович заявил, что в первом тендере на совместную закупку газа участвуют 77 компаний из различных европейских стран. По его словам, первые тендеры пройдут до 15 мая и будут включать в себя запросы на поставку с июня 2023 года по май 2024 года. При этом данные тендеры будут проводиться каждые два месяца.