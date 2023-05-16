В Минэнерго Украины заявили о критически малом запасе топлива

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил о критически малом запасе топлива. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».
Отмечается, что в случае прекращения поставок Украина сможет удовлетворять потребность в нефтепродуктах в течении 10-30 дней.
«Этого критически мало, учитывая всю коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас горючего», — сказал Колесник.
По его словам, ведомство планирует создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.
Ранее директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук сообщал, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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