Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минэнерго Украины заявили о критически малом запасе топлива

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил о критически малом запасе топлива. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что в случае прекращения поставок Украина сможет удовлетворять потребность в нефтепродуктах в течении 10-30 дней.

«Этого критически мало, учитывая всю коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас горючего», — сказал Колесник.

По его словам, ведомство планирует создать минимальные запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта.

Ранее директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук сообщал, что проблемы с подачей электричества допускаются на Украине будущей зимой на фоне дефицита импорта.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях