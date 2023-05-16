Банк России создал законопроект, который упрощает оборот материалов с банковской тайной

Российским банкам могут позволить хранить сведения, составляющие банковскую тайну, в облачных сервисах. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на консультанта отдела методологии контроля и наблюдения департамента информационной безопасности ЦБ Савву Морозова, который сообщил о разработке соответствующего законопроекта.

По словам Морозова, российским банкам следует позволить передавать разработку IT-решений сторонним компаниям, а также хранить сведения, составляющие банковскую тайну, в облачных сервисах. При этом представитель регулятора позже указал, что инициатива уже обсуждается с Минфином, Минцифры, ФСБ, Росфинмониторингом и банковским сообществом.

Участники рынка посчитали, что предложение ЦБ поможет банкам сэкономить миллионы рублей ежегодно на внутренних IT-подразделениях. При этом банки нуждаются в подрядчиках, чтобы разрабатывать программное обеспечение. Кроме того. Многие все еще опасаются облачных сервисов, так как у них нет достаточных гарантий безопасности данных.

Аналитики указали на то, что банки, с согласия клиента, могут предавать сведения третьим лицам. При этом если эти переданные данные куда-то утекли, то перед клиентом отвечает сам банк, так как он является гарантом сохранения данных. В итоге, предложение ЦБ должно устранить все разночтения, устанавливая единый порядок оборота таких данных.

17 февраля группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным внесла на рассмотрение в Госдуму предложение законодательно закрепить право правительства приостанавливать предоставление и распространение официальной статистической информации в России.