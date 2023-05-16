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«ДОМ.РФ»: российские банки выдали более полумиллиона электронных закладных

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Российские банки выпустили более полумиллиона электронных закладных на сумму 1,5 трлн рублей, сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ».

В целом с начала 2023 года оформлено более 110 тыс. электронных закладных – это более половины от результата за 2022 год.

Электронная закладная упрощает процесс ипотечного кредитования для заемщика. В отличие от «бумажной» заемщик может подать электронную закладную в Росреестр дистанционно без посещения офиса банка или многофункционального центра.

После оформления закладной в Росреестре она будет передана в специализированную компанию (депозитарий) по защищенным каналам связи для постоянного хранения и учета.

«С конца 2022 года банки начали оформлять электронные закладные на покупку индивидуальных жилых домов и с залогом строящегося жилья. Мы ожидаем, что на горизонте нескольких лет ипотечное покрытие выпусков ИЦБ «ДОМ.РФ» будет практически полностью формироваться из электронных закладных», — отметила управляющий директор «ДОМ.РФ» Светлана Некрасова.

В «ДОМ.РФ» отметили, что крупнейшие ипотечные банки постепенно отказываются от выдачи «бумажных» закладных и переходят на цифровой формат работы. На сегодняшний день выпуск электронных закладных наладили или протестировали более 20 крупнейших кредитных организаций.

«Сбер оформляет электронные закладные во всей территориальной сети банка с июля 2018 года, а с 2019 года полностью отказался от выдачи «бумажных» закладных. По прогнозам аналитиков Домклик, до конца II квартала объем выданных жилищных кредитов Сбера с электронными закладными превысит 1 трлн рублей», — отметили в Сбербанке.

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