WSJ: товары с Запада находят каналы поставок в Россию через бывшие советские республики

Западные товары продолжают поступать на российский рынок через страны бывших советских республик. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 2022 году резко вырос экспорт в соседние с Россией страны товаров двойного назначения из США и ЕС. Как показывает анализ торговых данных ООН, также увеличился объем поставок данной продукции из этих же стран в Россию, зачастую в аналогичных количествах. Все говорит о том, что российская сторона без проблем продолжает приобретать важнейшие для себя товары в обход санкций.

В публикации отметили, что поставки товаров из США и Евросоюза (ЕС) в Армению, Грузию, Киргизию, Узбекистан и Казахстан по итогам 2022 года подскочил с $14,6 млрд до $24,3 млрд. В свою очередь эти страны нарастили приставки в Россию до $15 млрд. Все это свидетельствует об успехах России, которая успешно закупается западной продукцией.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что проходящие через ряд стран объемы поставок вносят весомый вклад в усилия России по получению западных технологий. Вся эта ситуация лишь только усиливает мощь российской стороны. Поэтому крайне важно вести работу с теми странами, где возможен обход санкций, в том числе и введение жестких мер.

15 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта продолжит действовать в 2024 году по тем товарам, в которых будет сохраняться потребность российского рынка.