В США призвали поднять потолок госдолга, чтобы «не доставлять удовольствия» России и Китаю

Сенатор от Демократической партии Питер Уэлч в ходе своего выступления в конгрессе предложил поднять потолок госдолга, чтобы не допустить дефолта и не «доставить таким образом удовольствия России и Китаю». По его словам, которые приводит RT, отсутствие подобного решения может негативно отразиться на репутации США.

«Все ответственные люди знают, что дефолт, во-первых, уничтожит репутацию Америки и поставит под угрозу ценность доллара как мировой резервной валюты, а во-вторых, доставит большое удовольствие нашим российским и китайским противникам, которые будут делать акцент на нашем дефолте, подавая его как то, чем он и является: признаком внутренней слабости, хаоса в экономике и отсутствия единства», — отметил Уэлч.

Политик напомнил о принципе, выработанном одним из отцов-основателей США — Александром Гамильтоном: «Америка платит по своим счетам».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме лидерам конгресса, что дефолт в стране предварительно может быть объявлен 1 июня.