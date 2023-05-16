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Российские инвесторы восстановили заблокированные активы на сумму 3 трлн рублей

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Global Look Press

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамах конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» заявила, что российские инвесторы смогли восстановить свои заблокированные активы на сумму около 3 трлн рублей. ОБ этом сообщает ТАСС.

По словам Набиуллиной, для восстановления активов было сделано не мало шагов.

«Это и автоматическая принудительная концентрация депозитарных расписок, и принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру, и замещающие облигации», — отметила глава ЦБ РФ.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков говорил, что решение США о заморозке активов России является стратегической ошибкой.

По его словам, потери американской сторона будут превышать показатель замороженных активов РФ и соответствующий процесс уже идет. Своими действиями США показали другим странам ненадежность своей валюты.

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