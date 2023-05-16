В 60 из 70 городов РФ с населением от 300 тыс. человек в апреле подорожало вторичное жилье

По итогам апреля в 60 из 70 городов России с населением от 300 тыс. человек выросла цена квадратного метра на вторичном рынке жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир». В апреле по сравнению с мартом средняя стоимость «квадрата» на вторичке увеличилась на 1,8% до 100,5 тыс. рублей.

Наиболее существенно квадратный метр жилья на рынке готовой недвижимости подорожал в Чебоксарах. Там увеличение составило 7,7%. В Кирове цена выросла на 7,2%, в Челябинске – на 6,6%. Заметный рост стоимости квадрата был отмечен в Магнитогорске и Тольятти, Кургане, Волгограде и Вологде.

В Москве стоимость квадратного метра на вторичке выросла на 0,7% до 300 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — на 0,2% до 187,2 тысячи рублей.

Генеральный директор Павел Луценко объяснил тенденцию девальвацией рубля и перетоком покупательского спроса с первичного рынка на вторичный. Он также отметил активизацию рынка вторичной недвижимости как один из факторов роста цен.

В ряде городов стоимость «квадрата» на рынке готового жилья упала по итогам апреля. Наиболее существенно – в Махачкале и Калининграде, на 3,4% и на 1,7% соответственно.

14 мая аналитики федеральной компании «Этажи» отметили, что цены на вторичное жилье в крупных российских городах начали расти в мае.