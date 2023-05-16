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«Известия»: власти готовят «Газпрому» новые льготы на фоне санкций

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Reuters

Российские власти могут освободить «Газпром» от уплаты налога на добавленную стоимость при подключении к сетям газораспределения (ГРС) медицинских и образовательных организаций. Такое поручение Минфину и Минэнерго дал вице-премьер Александр Новак. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол совещания у Новака.

В Минэнерго газете сказали, что поддерживают инициативу. Такое решение будет способствовать снижению расходов единого оператора газификации (ООО «Газпром газификация»). В министерстве добавили, что по итогам предварительной инвентаризации, число соответствующих социальных объектов сейчас превышает 3 тыс, ведется прием заявок на их газификацию.

«Известия» обратились с запросами в аппарат Александра Новака, Минфин и «Газпром».

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев считает, что новые льготы для «Газпрома» связаны с санкциями. С отменой НДС для компании затраты на работы по подключению газа к соцобъектам упадут примерно на 20%, а в целом по стране уже в ближайшие годы «Газпром» сможет сэкономить более 1 млрд рублей, уверен Гусев.

20 апреля председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков во время выступления на Всероссийском газомоторном форуме заявил, что компания обеспечена газом более чем на сто лет, а разработка запасов сможет помочь устойчивому развитию экономики.

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