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Росавиация предлагает Минпромторгу разработать новый легкий самолет для обучения пилотов

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Росавиация предлагает Минпромторгу разработать новый легкий самолет для обучения пилотов, сообщает газета »Известия».

«У нас девять летных училищ, которые сейчас готовят выпускников. Все они используют для подготовки воздушные суда иностранного производства <...> Все училища испытывают огромную проблему с эксплуатацией этих воздушных судов, примерно 50% из них неисправны», — рассказал начальник управления летной эксплуатации Росавиации Владимир Израилев на общем собрании членов Союза авиапроизводителей РФ.

По его словам, основная проблема — нехватка двигателей, и скоро эту проблему решить не получится. Поэтому необходимо создать новый легкомоторный самолет полностью российского производства.

В авиапромышленности отметили, что в 2018 году корпорация «Иркут» предлагала создать такой самолет на основе модели советского Як-18Т — но тогда Росавиация не заинтересовалась этим проектом.

Ранее госкорпорация «Ростех» опровергла сообщения о том, что парк самолетов SSJ-100 сократится в пять раз к 2030 году.

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