Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На Сахалине открывается крупный китайский инвестиционный проект

Китайский инвестиционный проект на Сахалине создаст 800 новых рабочих мест

close
100%
Александр Демьянчук/РИА «Новости»

На Сахалине будет запущен крупный международный инвестиционный проект с участием китайского бизнеса, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

В планах инвестпроекта намечено строительство морского многофункционального комплекса, лесоперерабатывающего комплекса, угольной фабрики и тепловой электростанции.

Группа китайских партнеров посетила место строительства. Из Китая на Сахалин было уже доставлено более 50 единиц высокопроизводительной строительной техники.

Местные власти подчеркивают, что особое внимание будет уделено бережливым технологиям, позволяющим защитить экологию.

Инвестпроект, считают власти, повлечет за собой развитие Александровск-Сахалинского района во всех направлениях. В частности, будут созданы около 800 новых рабочих мест.

Ранее руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко высказал мнение, что сложившихся сейчас на рынке инвестиционных возможностей не было в России последние 30 лет. Эксперт также отметил, что в настоящее время компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают потенциальную возможность по приобретению бизнеса в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях