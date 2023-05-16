На Сахалине открывается крупный китайский инвестиционный проект

На Сахалине будет запущен крупный международный инвестиционный проект с участием китайского бизнеса, сообщает Telegram-канал регионального правительства.

В планах инвестпроекта намечено строительство морского многофункционального комплекса, лесоперерабатывающего комплекса, угольной фабрики и тепловой электростанции.

Группа китайских партнеров посетила место строительства. Из Китая на Сахалин было уже доставлено более 50 единиц высокопроизводительной строительной техники.

Местные власти подчеркивают, что особое внимание будет уделено бережливым технологиям, позволяющим защитить экологию.

Инвестпроект, считают власти, повлечет за собой развитие Александровск-Сахалинского района во всех направлениях. В частности, будут созданы около 800 новых рабочих мест.

Ранее руководитель консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Яков Сергиенко высказал мнение, что сложившихся сейчас на рынке инвестиционных возможностей не было в России последние 30 лет. Эксперт также отметил, что в настоящее время компании из Китая, Ирана и Турции рассматривают потенциальную возможность по приобретению бизнеса в России.