Мантуров: НАМИ может передать бывший завод Toyota «Алмаз-Антею» до конца 2023 г.

Вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге, переданный в марте государству в лице подведомственного министерству ФГУП «НАМИ», может перейти под управление концерна ВКО «Алмаз-Антей» до конца 2023 года.

По его словам, в настоящее время площадка закреплена за «дочкой» НАМИ, но по мере понимания точной конструкции с «Алмаз-Антеем» будет приниматься корпоративное решение по передаче этой площадки концерну.

«Да, до конца этого года», — ответил Мантуров на вопрос о сроках передачи завода.

Ранее сообщалось, что концерн «Алмаз-Антей» планирует запустить на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге производство электрических микрокаров L-type.

Также стало известно, что «Обуховский завод», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей», 27 апреля стал управляющей компанией бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге.