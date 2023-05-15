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Международные резервы России поднялись до $599,2 млрд за неделю

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Международные резервы России за неделю подросли на $0,3 млрд и к 5 мая были на уровне $599,2 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 5 мая составил $599,2 млрд, увеличившись за неделю на $0,3 млрд, или на 0,1%, под воздействием положительной переоценки», — отметил регулятор.

По данным ЦБ, 28 апреля объем международных резервов был на уровне $598,9 млрд.

12 мая замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщил, что объем заблокированных российских активов за границей примерно совпадает с объемом зарубежных активов, замороженных в России. И у небольших банков в частных случаях получается ими обмениваться.

До этого Центральный Банк России предупредил россиян о рисках хранения средств на зарубежных счетах. Речь идет о том, что меры в виде закрытия счетов, перевода активов на специальные сегрегированные счета касаются не санкционных лиц, а в целом налоговых резидентов России.

Ранее ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Банка России Алексея Гузнова сообщил, что Центробанк готовит несколько исков в рамках работы по возврату международных резервов.

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