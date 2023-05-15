Bloomberg: объемы перевозки российской нефти по морю выросли до максимума с начала 2022 года

К 12 мая текущего года объемы морских перевозок российской нефти выросли до максимальных с начала 2022 года значений. За последние четыре недели этот показатель достиг уровня 3,76 млн баррелей в сутки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные по отслеживанию судов.

С марта по середину мая объемы переработки сырья на российском внутреннем рынке упали на 300 тыс. баррелей в день (б/c). Однако этот показатель остается на 430 тыс. б/c выше уровней, наблюдавшихся в апреле и мае прошлого года. При этом с недавнего времени маршруты поставок сырья морским путем из России изменились, уточняется в статье.

«В среднем за четыре недели общий объем морского экспорта в период до 12 мая вырос на 80 000 баррелей в день до 3,72 млн баррелей в день, что является максимумом с начала 2022 года. Более волатильные недельные поставки выросли примерно на 120 000 баррелей в день по сравнению с предыдущей неделей, достигнув 3,76 миллиона баррелей в день <....> При этом недавно поставки переместились в воды между Канарскими и Азорскими островами», — заключается в материале.

15 мая на сайте Министерства финансов (Минфина) России опубликовали статистические данные, согласно которым к середине мая текущего года биржевая стоимость барреля нефти российской марки Urals снизилась до $55,97. Для сравнения, в апреле этот показатель находился на самом высоком с начала января уровне — $58,63.