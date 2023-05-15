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Kurir: Австрия заморозила более 200 счетов в рамках антироссийских санкций

Власти Австрии заморозили более 200 принадлежащих попавшим под санкции против России счетов по состоянию на апрель 2023 года. Об этом сообщает Kurir, ссылаясь на данные МВД страны.

По информации издания, в стране также заморозили несколько объектов недвижимости, которые теперь невозможно перепродать.

Ранее руководитель службы информации Государственного секретариата экономики Швейцарии Антье Берчи заявила, что в стране не считают возможным использование находящихся там активов Центробанка РФ на восстановление Украины. По словам Берчи, Швейцария внимательно следит за обсуждениями в ЕС касательно возможности инвестирования активов Банка России и использования вырученных средств для восстановления Украины.

До этого бельгийское правительство согласовало пакет помощи Украине на €92 млн, который оплатят за счет доходов от замороженных российских активов. Половина этой суммы будет потрачена на вооружения, а вторая часть — на гуманитарную помощь.

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