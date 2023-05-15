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Конфедерация работодателей: число трудоспособных украинцев уменьшилось на 5,5 млн или 30%

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Efrem Lukatsky/AP

Численность работоспособных граждан Украины уменьшилась с начала спецоперации на 5,5 млн человек или более чем на 30%. Об этом сообщила Конфедерация работодателей Украины (ФРУ), передает РБК.

Согласно исследованию ФРУ, около 1 млн работоспособных граждан Украины были мобилизованы в армию и другие силовые структуры. По состоянию на начало 2023 года еще 4,6 млн граждан уехали за границу, из них 3,2 млн — женщины трудоспособного возраста.

Как отмечает издание, на территориях, над которыми Украина потеряла контроль, проживают около 3 млн человек, из них 1,3 млн находятся в трудоспособном возрасте.

В исследование подчеркивается, что состояние трудового резерва Украины на данный момент может оказаться хуже, чем в Германии в 1946 году. В организации работодателей заявили, что потери трудового потенциала на Украине в 2023 году и в Германии в 1946 году в абсолютном выражении почти одинаковы, но в относительном оказались вдвое выше (31,6% против 16–18% в Германии).

Там также добавили, что из 11,9 млн трудоспособных граждан в местах постоянного проживания на Украине находятся только 7,9–8,8 млн человек (45–50% численности трудоспособного населения страны до начала боевых действий).

Ранее Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что экономика Украины пережила спад на 29% в 2022 году, но в текущем году она вырастет на 0,6% и на 4% в 2024 году.

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