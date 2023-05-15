Грузия ожидает до $400 млн прибыли в сфере туризма после восстановления авиасообщения с РФ

Грузия ожидает от $300 до $400 млн прибыли в год после восстановления авиасообщения с Россией. Об этом сообщил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства, передает ТАСС.

«В сфере туризма мы ожидаем эффекта примерно от 300 до 400 млн долларов в течение одного года после того, как будут восстановлены полеты», — сказал Давиташвили.

Он также рассказал, что уже три российские авиакомпании запросили рейсы в аэропорты Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Министр подчеркнул, что направленные компаниями документы изучаются, окончательное решение будет принято «до конца дня, когда завершится процесс изучения, и, предположительно, завтра можно ожидать» его принятия.

С 15 мая граждане Грузии могут въезжать на территорию Российской Федерации без виз на срок до 90 дней. Визовый режим был отменен указом российского президента Владимира Путина.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси не намерен поднимать вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Россией.