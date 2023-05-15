Экономист Беляев указал на коррекцию курса доллара после падения на фоне сообщений о дефолте в США

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT объяснил причину укрепления доллара. В понедельник курс американской валюты на Мосбирже поднялся выше 79 руб. впервые с 4 мая. По словам эксперта, ослабление доллара в начале месяца было связано с «информационной реакцией» на возможный дефолт в США.

«Но потом он стал возвращаться на позиции. Можно сделать вывод, что сейчас идет корректирующее движение наверх. Курс доллара составит 79-81 рубль. О его провале или о дальнейшем росте речи нет», — считает экономист.

При этом, аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских связывает падение курса рубля с ухудшением прогноза Банка России по экспорту.

Ранее кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявлял, что курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту.