Инфляция в Финляндии сохранилась на рекордном почти за 40 лет уровне в 7,9%

Годовая инфляция в Финляндии в апреле 2023 года осталась на рекордной почти за 40 лет отметке в 7,9%. Об этом сообщается на сайте статистического ведомства страны.

«Изменение потребительских цен в годовом исчислении в апреле составило 7,9%. В марте инфляция также составила 7,9%», — отметили в ведомстве.

По данным статистического ведомства, подобная инфляция в Финляндии последний раз наблюдалась в октябре 1983 года.

В середине марта финское издание Aamulehti, ссылаясь на данные Центра природных ресурсов Финляндии (Luke) писало, что финские фермеры стали уменьшать производство молока, куриных яиц и свинины из-за резкого роста расходов. По данным Luke, производство свинины в Финляндии в 2022 году сократилось примерно на 3% по сравнению с предыдущим годом. Производство говядины, молока и яиц сократилось на 2%, производство мяса птицы осталось на уровне прошлого года.

До этого телерадиовещательная компания Yle сообщила, что жители Финляндии из-за энергетического кризиса в 2022 году заплатили по счетам за электроэнергию на €5 млрд больше по сравнению с 2021 годом.