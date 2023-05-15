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Аналитик объяснил причину падения курса рубля

Аналитик Болотских: падение курса рубля связано с ухудшением прогноза ЦБ по экспорту

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Shutterstock

Падение курса рубля связано с ухудшением прогноза Банка России по экспорту, заявил в беседе с РИАМО аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских. В понедельник курс доллара на Мосбирже поднялся выше 79 руб. впервые с 4 мая. Эксперт указал на то, что на рост валют в апреле влияла «экспортная яма», образовавшаяся в начале года.

«Сейчас против рубля играет ухудшение прогноза ЦБ по экспорту до конца года с февральских 507 млрд до 435 млрд долларов в апреле. До конца недели ожидаем диапазон в долларе 76,5-80 руб., в евро — 84-87,5 руб., в юане — 11-11,6 руб.», — отметил Болотских.

Он пояснил, что поступления валюты от продажи экспортных товаров могут происходить в течение нескольких месяцев, что заметно сокращало объем предложения иностранных денежных единиц в апреле и позволило рублю ослабнуть. При этом, по его словам, благодаря восстановлению экспорта в феврале-марте компании снова начали продавать валютную выручку и курс рубля начал укрепляться в начале мая.

Ранее кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявлял, что курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту.

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