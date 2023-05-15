Маркетинговая группа Twiga приобрела 60% в digital-агентстве «Апрель»

Twiga Communication Group приобрела 60% в digital-агентстве «Апрель», которое до этого продвигало такие бренды, как Estee Lauder, Red Bull, Audi, Porsche и другие. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на заявление представителя компании Twiga.

Представитель маркетингово-коммуникационной группы Twiga заявил, что она завершила сделку по приобретению 60% в digital-агентстве «Апрель» у его основателей. При этом сумма сделки составила 500 млн рублей. Кроме того, в компании Twiga рассчитывают, что приобретение данного актива поможет заработать до 1 млрд рублей уже в 2024 году.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что сумма сделки оказалось довольно завышенной, так как приобретенные активы «Апреля» в реальности стоят в несколько раз меньше. В целом, сейчас достаточно сложно оценить, какой размер у рынка новых медиа. Однако закон о маркировке рекламы, скорее всего, должен упорядочить рынок и сделать его более прозрачным.

Аналитики посчитали, что «Апрель» обслуживал, по большей части, западных клиентов, которые покинули российский рынок. Поэтому покупка не принесет Twiga новых клиентов. Кроме того, рынок новых медиа уже занят рядом крупных агентств, которые работают с большими клиентами. Поэтому сейчас нельзя говорить, что Twiga сможет получить их место в ближайшие полгода.

В середине марта РБК писал, что руководство инвестиционного фонда Russia Partners собирается продать 40% акций в «Банки.ру». При этом избавиться от части ценных бумаг финансового маркетплейса также планирует фонд Winter Capital, связанный с «Интерросом» бизнесмена Владимира Потанина, и фонд «Эльбрус Капитал».