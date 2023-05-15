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ФТС зафиксировала рост участников внешнеэкономической деятельности на 19% с начала года

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Виталий Аньков/РИА Новости

Количество участников внешнеэкономической деятельности в России выросло на 19% с начала 2023 года за счет новых компаний, которые везут грузы из западной части страны. Такие данные «Газете.Ru» предоставили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

Как уточнили представители таможни, в 2022 году число участников ВЭД составляло 14 377, а в этом году – уже 17 122.

«Увеличение произошло за счет новых компаний, которые везут грузы из западной части страны», — отметили в пресс-службе.

Рост грузопотока уже позволил ФТС России в текущем году перечислить в федеральный бюджет 317,8 млрд рублей, указали в пресс-службе. Это на 20% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, уточнили в ФТС.

15 мая начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин заявил, что поток грузов через международные пункты пропуска на Дальнем Востоке вырос почти на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. По его данным, количество ввозимых в Россию товаров возросло на 42%, вывозимых — на 8%.

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