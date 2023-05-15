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Биржевые цены на газ в Европе опустились до минимума с июля 2021 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Биржевая стоимость будущих контрактов на поставки природного газа (фьючерсов) в Европе упали ниже отметки €32 и достигли минимального уровня с июля 2021 года. С начала текущего года цены снизились более чем вдвое на фоне стабильного импорта, относительно благоприятных погодных условий и большего, чем ожидалось, объема выработки энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), сообщает агентство Bloomberg.

Таким образом, биржевые цены на газ на европейском энергетическом рынке продолжают снижаться уже шестую неделю подряд. Спад происходит на фоне небольшого спроса и оптимальных объемов запасов топлива в подземных хранилищах (ПХГ), уточняется в статье.

«В понедельник фьючерсы на бенчмарки упали ниже 32 евро, вблизи самых низких уровней с июля 2021 года. Цены снизились более чем вдвое с начала этого года на фоне стабильных поставок, мягкой погоды и более сильного вклада в выработку электроэнергии из возобновляемых источников», — заключается в материале.

10 мая цена на газ в Европе на биржевых торгах, согласно данным лондонской площадки ICE, опустилась ниже $400 за одну тысячу кубометров. Столь низких значений не фиксировали с 8 июля 2021 года. Стоимость июньского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $398,1 за тысячу кубометров.

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