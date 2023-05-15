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НБКИ: выдача потребкредитов в России сократилась на 2,4% в апреле

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Число выданных в апреле 2023 года потребкредитов в России сократилось на 2,4%, до 1,07 млн. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В апреле в России было выдано 1,07 млн потребительских кредитов. Это на 2,4% меньше, чем было в марте (1,1 млн). При этом по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число выданных потребкредитов выросло на 77,4%. Годом ранее потребкредитов было выдано около 0,6 млн.

В документе указали, что лидером по выдаче потребительских кредитов стала Москва. За апрель их было выдано 64,5 тыс. Второе место у Подмосковья с результатом 55,2 тыс. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край (40,6 тыс.).

В начале мая в Центральном банке заявили, что доля заемщиков в России, взявших потребкредит на ипотеку, к концу 2022 года выросла вдвое. Сейчас доля таких заемщиков составляет 7%. По данным ЦБ, выдача ипотеки во второй половине 2022 года сопровождалась экстремальным ростом сроков кредитования. В частности, доля 30‑летних кредитов превысила 40% выдач.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что в феврале 2023 года объем выдачи потребительских кредитов снизился на 12,3% по сравнению с показателями годом ранее. В то же время уменьшается средний размер кредита, а размер просрочки растет.

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