Глава ЕАБР заявил, что Туркмения, Азербайджан и другие страны могут присоединиться к банку

Туркмения, Азербайджан и другие страны со временем могут присоединиться к Евразийскому банку развития (ЕАБР). Об этом заявил в кулуарах конференции инвесторов — участников Ассоциации институтов развития Азии и Тихоокеанского региона (ADFIAP) глава организации Николай Подгузов, передает ТАСС.

«Мне бы очень хотелось видеть в числе участников банка и Туркменистан, и Азербайджан. Надеюсь, эти страны тоже со временем присоединятся к банку», — отметил Подгузов.

По его словам, сейчас идут переговоры ЕАБР и Узбекистана, причем по многим позициям произошло сближение. Поэтому на данный момент это самый реальный кандидат для вступления в банк.

17 января министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев раскрыл сумму, которую республика должна заплатить России за увеличение доли в капитале ЕАБР с чуть выше 32% до более чем 37%. Это обойдется Казахстану в примерно $43 млн, или 20 млрд тенге. Глава министерства республики уточнил, что деньги будут перечислены в течение трех-четырех лет.

До этого Подгузов заявил, что ЕАБР планирует в 2023 году инвестировать в Белоруссию около $1,5 млрд.