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Набсовет «Алросы» рассмотрит кандидатуру Павла Маринычева на пост гендиректора

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Shutterstock

Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» рассмотрит кандидатуру главы компании «Алмазы Анабара» Павла Маринычева на пост генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-релизе отмечается, что вопрос будет рассмотрен «в связи с планирующимся уходом с данной позиции Сергея... Иванова». Иванов при этом продолжит работу в наблюдательном совете «Алросы».

Павел Маринычев с 2016 года возглавляет один из активов группы «Алроса» — «Алмазы Анабара», до этого он занимал позицию первого зампредседателя правительства Якутии.

Ранее портал Axios писал, что страны, входящие в «Большую семерку» (G7), обсуждают вопрос о возможном запрете на импорт российский алмазов. По данным Министерства финансов США, вывоз алмазов входит по стоимости в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России. В 2021 году Россия экспортировала алмазов на сумму более $4,5 млрд. При этом, отмечается в материале издания, действия, предпринятые США, пока практически не сказались на торговле российскими алмазами, однако Вашингтон ввел санкции против гендиректора «Алросы» Сергея Иванова.

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