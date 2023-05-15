Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 79 рублей впервые с 4 мая этого года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:42 по московскому времени курс доллара вырос на 1,21 рубля, до 79,13 рубля.

Курс юаня на Московской бирже также повысился на 24 копейки, до 11,36 рубля, а евро — на 1,19 рубля, до 86,03 рубля.

Ранее кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявлял, что курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту. По его словам, рубль в данный момент укрепляется и это происходит под влиянием ряда факторов. Например, Банк России не поменял ключевую ставку, ряд компаний готовятся к выплатам дивидендов, экспортеры продают заработанную в майские праздники валюту и есть определенные опасения по поводу дефолта в США.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев также говорил о том, что текущее укрепление рубля является возвращением к равновесным уровням. По его словам, ослабление рубля в апреле носило эмоциональный характер, так как тогда сочетались факторы геополитических новостей и продажи бизнесов иностранными компаниями в России.