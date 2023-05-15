Кудрин предупредил, что в России существуют риски несбалансированной бюджетной политики

В настоящее время в России существуют риски несбалансированной бюджетной политики. На фоне международных санкций угроза значительного превышения государственных расходов над доходами сохраняется, сообщает РБК со ссылкой на статью «Оценка влияния бюджетных правил на цикличность государственных расходов» экс-главы Минфина и Счетной палаты Алексея Кудрина и соавторов.

В материале говорится, что за время применения бюджетного правила в России рост госрасходов в процентном выражении превысил темпы роста экономики. При этом схожая ситуация наблюдается и в ряде стран с развитой экономической моделью развития.

«В России есть риски недостаточно сбалансированной бюджетной политики <....> Применение бюджетных правил не гарантирует странам стабилизацию бюджетных расходов и неувеличение долговой нагрузки. Россия, наряду с США, Канадой, Японией, Францией и Норвегией, попала в число стран, где после начала применения бюджетных правил рост расходов превысил темпы роста экономики», — заключается в статье.

10 мая на сайте Министерства финансов (Минфина) опубликовали информацию, согласно которой Дефицит российского бюджета за январь — апрель 2023 года составил 3,4 трлн рублей. При этом за данный период времени значительно сократились доходы госказны. Этот показатель снизился на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го и составил 7 782 млрд руб.