В России в 2023 году появятся ГОСТы на сыры, детское питание и мед

В России в этом году появятся государственные стандарты на различные виды сыра, детское питание и мед. Об этом в интервью газете «Известия» сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

«В этом году готовится целая линейка стандартов на различные виды сыра. Ведь их производство в стране, в том числе фермерскими, хозяйствами растет, поэтому есть потребность и в их тестировании», — сказал Шалаев.

По его словам, также будут разработаны стандарты на продукцию детского питания. В новых правилах к такой продукции будут учитываться общее содержание жиров, белков и кислотность «молочки» для детского питания.

Причина необходимости ГОСтов для меда – рост его потребления и увеличения количества фальсификата на рынке, отметил глава Росстандарта.

«В России растет потребление меда. Однако наряду с этим увеличивается и число недобросовестных участников рынка — стало появляться много фальсификата. На проведенной в конце марта государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждалось, что одна из причин роста фальсификата — ряд правовых пробелов. У нас есть закон о пчеловодстве, но в нем нет четкого определения, что такое мед», — сказал Шалаев.

По его словам, сейчас власти рассматривают поправки в закон о пчеловодстве. В случае их принятия возникнет вопрос актуализации ГОСТов на продукцию пчеловодов, их около 40, резюмировал глава Росстандарта.