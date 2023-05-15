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В Фонде развития гражданского общества назвали 35 регионов – лидеров по инвестициям

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Иркутская область стала лидером по инвестициям среди российских регионов в 2021–2022 годах. В топ-5 рейтинга таких регионов также вошли Татарстан, Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества. Оно было подготовлено на основе данных Росстата по итогам 2021 и 2022 годов.

Как говорится в публикации, в целом по России объем инвестиций за 2022 год по сравнению с годом ранее вырос на 1,9% или на 4,6 млрд рублей. Общий рост инвестиций за счет всех источников финансирования вырос на 4,6%.

Глава Фонда Константин Костин пояснил, что в лидерах по инвестиционной привлекательности оказались регионы, которые сочетают абсолютный объем инвестиций в капитал и их динамику. Он назвал инвестиции в капитал «единственно возможным источником будущего роста производства и занятости населения», а значит и увеличения покупательской способности.

По данным исследования, к лидерам инвестиционно-привлекательных регионов, помимо вышеуказанных, вошли Москва, Ленинградская, Тюменская и Свердловская области, Красноярский, Приморский и Краснодарский края.

За ними следуют Крым, Дагестан и Чечня, Московская, Калининградская и Воронежская области, Нижегородская, Владимирская и Ростовская области, а также Башкирия.

Замыкают рейтинг Бурятия, Чувашия, Самарская, Челябинская и Волгоградская области, Амурская, Тульская и Оренбургская области, Санкт-Петербург, Севастополь, Чукотка, Ставропольский и Пермский края, Саратовская и Рязанская области.

4 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что власти России работают над привлечением частных инвестиций в производство, которые за восемь лет должны составить минимум 10 трлн рублей.

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