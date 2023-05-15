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В России планируют упростить получение льгот на оплату ЖКУ

«Известия»: комитет ГД рекомендует упростить россиянам получение субсидий на оплату ЖКУ

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Dirk Waem/Global Look Press

Для россиян хотят значительно упростить процесс получения субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Чтобы сейчас воспользоваться такой льготой, нужно собирать большой пакет документов. Но теперь хотят оставить только одного заявления на Госуслугах. Такие рекомендации направил профильный комитет Государственной думы в кабинет министров. Об этом пишет газета «Известия».

Далее чиновники сами запросят необходимые для соискателя документы в рамках межведомственного взаимодействия. Депутаты рекомендуют снизить по всей стране максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%.

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил журналистам: «Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов». Он добавил, что сейчас у населения с такими обращениями возникают проблемы.

Ранее сообщалось, что граждане могут получить компенсацию в случае, если заметили ошибку в расчете платы за содержание и текущий ремонт общедомового имущества или за коммунальные услуги.

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