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Аналитик Джиоев заявил, что текущее укрепление рубля стало возвратом к равновесию

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Игорь Руссак/РИА Новости

Текущее укрепление рубля является возвращением к равновесным уровням. Об этом газете «Известия» заявил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«Текущее укрепление вряд ли стоит называть «стремительным удорожанием», это скорее возврат к равновесным уровням», — отметил Джиоев.

По его словам, ослабление рубля в апреле носило эмоциональный характер, так как тогда сочетались факторы геополитических новостей и продажи бизнесов иностранными компаниями в России.

Он добавил, что в более длинном временном горизонте можно говорить об укреплении курса рубля, так как уровень инфляции достаточно умеренный, а счет текущих торговых операций профицитен. Кроме того, на ситуацию влияют положительные прогнозы по росту российской экономики.

13 мая кандидат экономических наук Леонид Хазанов заявил, что курс доллара может меняться в зависимости от различных причин. Поэтому сейчас не стоит спешить покупать или продавать американскую валюту. По его словам, сейчас рубль укрепляется и это происходят под влиянием ряда факторов. Например, Банк России не поменял ключевую ставку, ряд компаний готовятся к выплатам дивидендов, экспортеры продают заработанную в майские праздники валюту и есть определенные опасения по поводу дефолта в США.

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