В Узбекистане заявили о возможном дефиците электроэнергии в стране этим летом

Нехватка электроэнергии в Узбекистане летом может составить 3,4 млрд кВт\ч, а суточная потребность в жаркие дни значительно возрастет. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев по итогам совещания, передает Sputnik.

«В этом году нехватка электроэнергии составит 3,4 млрд кВт\ч. При этом, суточная потребность в жаркие дни летом 2023-го может возрасти с нынешних 195 млн до 255 млн кВт•ч», — отметил Мирзиеев.

По его словам, такая ситуация уже хорошо известна, поэтому был предпринят ряд мер. Например, в 2023 году на территории страны запустят солнечные и ветряные электростанции мощностью 2 тыс. МВт, а также будут установлены солнечные панели мощностью 1,2 тыс. МВт. Они будут на крышах домов, а также установлены на предприятиях и социальных объектах.

Он добавил, что для стимулирования использования альтернативных источников энергии будут введены специальные сертификаты «Зеленая энергия».

В конце апреля в эфире канала «Рада» сообщили, что тарифы на электроэнергию на Украине в будущем увеличатся и это станет вынужденной мерой.

До этого министр финансов и экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил в эфире телеканала LCI, что власти республики намерены продолжить сдерживание роста тарифов на электроэнергию до 2025 года.