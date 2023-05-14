Аналитик Фролов пояснил, что ЕС запретит поставки газа по неэксплуатируемым направлениям

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с RT выразил мнение, согласно которому страны Евросоюза (ЕС) запретят поставки газа и нефти по неэксплуатируемым направлениям.

Так Фролов прокомментировал сообщение о планах ЕС и G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) заблокировать поставки российского трубопроводного газа.

Ранее 14 мая газета Financial Times написала, что ЕС и G7 запретят импорт трубопроводного газа из России на тех маршрутах, где Москва сама сократила поставки.

По мнению замгендиректора Института национальной энергетики, в СМИ появилась информация о принятии подобного решения, чтобы власти ЕС прощупали почву. Фролов отметил, что европейский альянс опасается вводить какие-либо ограничения против действующих поставок газа.

На этой неделе британский еженедельник The Spectator написал, что Запад потерпел неудачу и не смог добиться своих целей, объявив Российской Федерации санкционную войну после начала специальной военной операции на территории Украины.