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Bloomberg сообщил, что растворимый кофе подорожал из-за роста спроса на зерна робусты

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Мировые оптовые цены на зерна кофе робусты (один из самых популярных сортов кофе наряду с арабикой) повысились на прошедшей неделе до максимума за последние 12 лет, написало агентство Bloomberg.

В издании рост стоимости объяснили резким увеличением спроса на зерна, который фермеры пока не успевают удовлетворять.

Как пояснил Bloomberg, робусту часто используют в виде растворимого кофе и в молотом виде, которые продают в супермаркетах. В результате подорожания зерен цена увеличилась и на готовую продукцию в магазинах. Например, в Германии растворимые сорта напитка продают на 20% дороже относительно года ранее.

Зерна робусты дешевле арабики, поскольку кофейные деревья робусты требуют меньшего ухода, производить этот вид кофе легче в больших объемах. Крупнейший мировой производитель — Вьетнам — собрал самый небольшой урожай кофе за последние четыре года. Дело в том, что фермеры из-за повышения цен на удобрения решили производить авокадо и дуриан, которые являются более доходными культурами.

Во второй половине апреля в Telegram-канале Shot сообщили, что в Москве со склада пропала тонна итальянских кофейных зерен стоимостью полмиллиона рублей. В краже подозревают недавно уволившегося кладовщика.

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