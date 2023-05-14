Il Messaggero: Италию может захлестнуть массовая забастовка из-за роста цен на макароны

Рост цен на макароны в Италии может привести к тому, что по всей стране поднимутся забастовки. Речь идет о том, что Ассоциация потребителей потребовала провести проверку по этому факту и пригрозила «макаронной забастовкой» из-за необоснованного роста стоимости макаронных изделий. Об этом пишет I'll Messaggero.

Ассоциация потребителей направила жалобу в антимонопольное ведомство и Центральную инспекцию по защите качества и пресечению мошенничества в сфере агропродовольственных товаров с просьбой расследовать аномалии в розничных ценах на макароны в Италии. Речь идет о том, что в ряде торговых сетей рост цен на макароны оказался в два раза выше инфляции.

По словам представителей ассоциации, если в ближайшее время цены на макароны не будут снижаться, то покупатели попросту будут оставлять их на полках как минимум 15 дней, начав своего рода «макаронную забастовку». Однако представители производителей не согласились с жалобой, заявив, что рост цен на макаронные изделия обоснован. При этом необходимо обратить внимание на цепочки поставок и контролировать цены до момента поступления товара на полки магазинов.

Итальянский продовольственный союз указал на то, что рост цен на макароны в стране произошел из-за того, что лежащие сейчас на полках макароны были произведены тогда, когда стоимость зерна была на самом высоком уровне, то есть в цены входят огромные энергозатраты, высокие расходы на упаковку и логистику. При этом сейчас цены на все эти составляющие снизились, но цены на товары не вернулись в прежнее русло, так как маржинальность данного сектора производства резко сократилась. Если производители вернут низкие цены, то предприятия начнут разоряться и закрываться.

19 февраля итальянские промышленники посчитали, что экономика страны, скорее всего, избежит рецессии в первом квартале 2023 года. Эксперты сошлись во мнении, что в 2023 году экономика Италии будет расти небольшими темпами, где-то в районе 0,6%. При этом данный показатель роста будет лучше предыдущих прогнозов, когда ожидалась стагнация или умеренная рецессия.