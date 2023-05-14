Самые дешевые апартаменты бизнес-класса в Москве выставили на продажу за 13 млн рублей

Наиболее низкая цена, по которой продают апартаменты бизнес-класса в центре Москвы, составляет 13 млн руб. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков компании VSN Realty.

Как отметили в агентстве недвижимости, апартаменты по такой цене в Центральном административном округе (ЦАО) продают в 10-этажном комплексе, который строится в районе метро Павелецкая. Площадь лотов варьируется от 24,6 кв. м до 86,5 кв. м.

Самые просторные (от 37,4 кв. м до 360 кв. м.) апартаменты бизнес-класса в центре столицы продают на Олимпийском проспекте по стоимости от 22,4 млн руб. до 194,7 млн руб.

В конце апреля газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании «Бон Тон» написала, что за месяц спрос на апартаменты на столичном рынке недвижимости вырос вдвое.

Во второй половине апреля российский кабмин внес на рассмотрение Госдумы проект закона, который выводит из-под действующего на сегодняшний день нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) услуги застройщиков по передаче апартаментов, построенные в рамках долевого строительства.