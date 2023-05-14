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Экс-министр финансов Греции заявил, что республику удерживает от банкротства только ЕЦБ

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Depositphotos

Бывший глава Министерства финансов Греции, лидер парламентской партии МЕРА25 Янис Варуфакис считает, что только Европейский центральный банк (ЕЦБ) может обеспечить кредитоспособность республики, которая обладает внушительным объемом госдолга. Такое заявление Варуфакис сделал в эфире греческого телеканала Alpha, выдержки пресс-служба парии опубликовала на своем сайте.

«Если наши облигации продаются на рынке по хорошей цене, то это потому, что у вас есть Европейский центральный банк, который «подмигивает» биржевым маклерам и говорит: я знаю, что вы знаете, что греческое государство — банкрот, но купите его облигации, и я покрою их для вас», — сказал лидер МЕРА25.

Экс-министр финансов также назвал Грецию абсолютным банкротом.

Варуфакис занимал пост главы Минфина республики с 27 января по 6 июля 2015 года. Его сняли с должности на фоне последовательного отстаивания на переговорах с международными кредиторами требования списания части внешнего долга.

В первой половине марта Варуфакиса избили в ресторане в районе Экзархия в Афинах. Как рассказали тогда в его партии, Варуфакис «стал жертвой дерзкого фашистского нападения головорезов-провокаторов».

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