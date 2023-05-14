Реестр ущерба Украине представят на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16 — 17 мая

На саммите Совета Европы, который пройдет в Рейкьявике с 16 по 17 мая, представят реестр ущерба Украине. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на содержание совместной декларации, подписанной по итогам визита президента Владимира Зеленского в Рим.

Отмечается, что итальянская сторона по итогам встречи согласилась принять участие в разработке механизма истребования с Москвы компенсации потерь от боевых действий.

«Украина и Италия продолжат совместную работу по разработке механизмов предоставления компенсации за потери, ранения и ущерб, причиненные российской агрессией. В этой связи важной вехой является создание международного реестра ущерба, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16 — 17 мая 2023 года», — сказано в документе.

Среди механизмов воздействия на Россию назвали в том числе возможное задействование замороженных Европой российских активов в интересах Киева.

Накануне глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министры финансов и главы Центробанков стран G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на прошедшей встрече в японском городе Ниигата не обсуждали вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.