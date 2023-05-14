Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Реестр ущерба Украине представят на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16 — 17 мая

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

На саммите Совета Европы, который пройдет в Рейкьявике с 16 по 17 мая, представят реестр ущерба Украине. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на содержание совместной декларации, подписанной по итогам визита президента Владимира Зеленского в Рим.

Отмечается, что итальянская сторона по итогам встречи согласилась принять участие в разработке механизма истребования с Москвы компенсации потерь от боевых действий.

«Украина и Италия продолжат совместную работу по разработке механизмов предоставления компенсации за потери, ранения и ущерб, причиненные российской агрессией. В этой связи важной вехой является создание международного реестра ущерба, который будет представлен на саммите Совета Европы в Рейкьявике 16 — 17 мая 2023 года», — сказано в документе.

Среди механизмов воздействия на Россию назвали в том числе возможное задействование замороженных Европой российских активов в интересах Киева.

Накануне глава Минфина Японии Сюнъити Судзуки заявил, что министры финансов и главы Центробанков стран G7 (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония) на прошедшей встрече в японском городе Ниигата не обсуждали вопрос передачи замороженных российских активов на восстановление Украины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях