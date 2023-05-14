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Россияне в апреле в три раза чаще обменивали американские доллары, чем европейскую валюту

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Обменные операции с валютой Соединенных Штатов Америки оказались втрое популярнее, чем с европейской, среди россиян в апреле 2023 года. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на данные исследования банка «Русский стандарт».

«Интерес к доллару по-прежнему заметно выше, чем к евро. Статистика показала, что общее количество операций с американской валютой в апреле в три раза выше, чем с европейской», — отметили авторы исследования.

В соответствии со статистикой кредитной организации, средний чек операции по продаже долларов в прошлом месяце составил $1 031, а покупки — $1 123. Евро в среднем продавали на €725, а покупали на €936.

Также в исследовании отметили, что россияне предпочитают обменивать наличную валюту, а не электронную. Физическими обменниками в апреле воспользовались 84%. Безналичные конвертации выбрали 16% пользователей банка.

Накануне кандидат экономических наук Леонид Хазанов посоветовал не спешить с продажей или покупкой американских долларов, поскольку курс может меняться в зависимости от различных причин.

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